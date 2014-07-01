www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП406202
Уникальный номер закупки
010/ГЭС Белгород/16.06.2014/ЗКэ/55-03
Наименование закупки
Поставка дизельных передвижных электрогенераторов в количестве 2 единиц.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1395
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
i.grigoryants@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьянц Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельных передвижных электрогенераторов в количестве 2 единиц.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2014 18:00 GMT +301.07.2014 18:0001.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406202Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дизельных передвижных электрогенераторов в количестве 2 единиц. Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.07.2014 18:0001.07.2014 18:0001.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406202Дата и время вскрытия заявок Поставка дизельных передвижных электрогенераторов в количестве 2 единиц. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельных передвижных электрогенераторов в количестве 2 единиц.
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Условиям Технического Задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Условиям Технического ЗаданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Отсутствуют
DK
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.