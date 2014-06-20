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Номер извещения
ГП406193
Уникальный номер закупки
5
Наименование закупки
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64
Почтовый адрес
188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64
Контактный телефон
+7 81369 7-30-40 доб. 1547
Факс
+7 81369 7-30-40
Адрес электронной почты
a.golovchenko@titan2.ru
Ф.И.О. контактного лица
Головченко Анна Федоровна
Место рассмотрения предложений
Сосновый Бор
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 16:00 GMT +320.06.2014 16:0020.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406193Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый Бор
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2014 16:0020.06.2014 16:0020.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406193Дата и время вскрытия заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый Бор
Подведение итогов не позднее
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406193Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый Бор
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО КОНЦЕРН ТИТАН-2
Все закупки и тендеры ЗАО КОНЦЕРН ТИТАН-2
Адрес местонахождения
188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64
Отсутствуют
J
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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