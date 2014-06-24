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    Главная / Торги / запрос предложений на поставку преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмаш

    запрос предложений на поставку преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмаш

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.06.2014 11:0024.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406192Дата и время окончания срока приема заявок поставка преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмашБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406192

    Уникальный номер закупки

    864/37

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений на поставку преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмаш

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений на поставку преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмаш

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    hovanskova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хованскова Людмила Марковна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмаш

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.06.2014 11:00 GMT +324.06.2014 11:0024.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406192Дата и время окончания срока приема заявок поставка преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмашБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    24.06.2014 11:0024.06.2014 11:0024.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406192Дата и время вскрытия заявок поставка преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмашБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2014 11:3023.06.2014 11:3023.06.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406192Подведение итогов не позднее поставка преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмашБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201423.06.2014 11:3023.06.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406192Подведение итогов не позднее поставка преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмашБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка преобразователей SIRTANS для нужд ОАОКриогенмаш

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по договорённости
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    36.63.7

    Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "преобразователи SIRTANS для нужд ОАОКриогенмаш"

    Кол-во: 4

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