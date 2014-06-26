Физическая охрана промышленного объекта г. Полевской Свердловской обл.

Лот 1

Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.