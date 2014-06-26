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    Главная / Торги / Физическая охрана промышленного объекта г. Полевской Свердловской обл.

    Физическая охрана промышленного объекта г. Полевской Свердловской обл.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2014 21:3026.06.2014 21:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406327Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406327

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Физическая охрана промышленного объекта г. Полевской Свердловской обл.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1

    Почтовый адрес

    620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1

    Контактный телефон

    +7 912 233-48-62

    Факс

    +7 343 247-10-73

    Адрес электронной почты

    rybalov@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбалов Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Газы промышленные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2014 21:30 GMT +326.06.2014 21:3026.06.2014 21:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406327Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.06.2014 12:0027.06.2014 12:0027.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406327Дата и время вскрытия заявок Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2014 15:0027.06.2014 15:0027.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406327Подведение итогов не позднее Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201427.06.2014 15:0027.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406327Подведение итогов не позднее Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    С момента заключения договора до 31.12.2014. Круглосуточно (рабочие, выходные и праздничные дни).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Свердловская обл., г. Полевской, Восточно-промышленный район 1/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 банковских дней по факту подписания акта выполненных работ, который направляется Поставщиком услуги в течение 3 рабочих дней по истечении месяца оказания услуги и рассматривается Заказчиком в течение 7 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1

    620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    24.11

    Производство промышленных газов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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