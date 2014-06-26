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Номер извещения
ГП406327
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Физическая охрана промышленного объекта г. Полевской Свердловской обл.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
Почтовый адрес
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Контактный телефон
+7 912 233-48-62
Факс
+7 343 247-10-73
Адрес электронной почты
rybalov@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбалов Алексей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2014 21:30 GMT +326.06.2014 21:3026.06.2014 21:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406327Дата и время окончания срока приема заявок Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2014 12:0027.06.2014 12:0027.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406327Дата и время вскрытия заявок Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.06.2014 15:0027.06.2014 15:0027.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406327Подведение итогов не позднее Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201427.06.2014 15:0027.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406327Подведение итогов не позднее Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Физическая охрана на объекте «Цех разделения воздуха»: охрана объектов и имущества, находящихся в собственности «Заказчика»; обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов; охрана объектов и имущества на объектах Заказчика, с использованием технических средств охраны, и с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
С момента заключения договора до 31.12.2014. Круглосуточно (рабочие, выходные и праздничные дни).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская обл., г. Полевской, Восточно-промышленный район 1/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Отсутствуют
24.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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