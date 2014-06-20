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    Главная / Торги / ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2014 16:0020.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406187Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый БорПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406187

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    I_кв _2014_ЗАО_КТ2

    Бух отчетность КТ-2 2013

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество КОНЦЕРН ТИТАН-2
    Все закупки и тендеры ЗАО КОНЦЕРН ТИТАН-2

    Юридический адрес

    188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64

    Почтовый адрес

    188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64

    Контактный телефон

    +7 81369 7-30-40 доб. 1547

    Факс

    +7 81369 7-30-40

    Адрес электронной почты

    a.golovchenko@titan2.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Головченко Анна Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Сосновый Бор

    Закупки и тендеры Ленинградская Область

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2014 16:00 GMT +320.06.2014 16:0020.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406187Дата и время окончания срока приема заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый Бор

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2014 16:0020.06.2014 16:0020.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406187Дата и время вскрытия заявок ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый Бор

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406187Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый Бор

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201423.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406187Подведение итогов не позднее ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ Сосновый Бор

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО КОНЦЕРН ТИТАН-2
    Все закупки и тендеры ЗАО КОНЦЕРН ТИТАН-2

    Адрес местонахождения

    188540, Ленинградская область, , Сосновый Бор, Копорское шоссе, 64

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    J

    ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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