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Номер извещения
ГП406186
Уникальный номер закупки
20140406/1
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на покупку в лизинг грузопассажирского автобуса
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 755-59-51 доб. 123
Факс
+7 495 651-89-89
Адрес электронной почты
ivan.lisitsyn@gpb-ee.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лисицын Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка грузопассажирского автобуса в лизинг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 10:00 GMT +318.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406186Дата и время окончания срока приема заявок покупка грузопассажирского автобуса в лизингМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2014 10:0018.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406186Дата и время вскрытия заявок покупка грузопассажирского автобуса в лизингМосква
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 12:0021.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406186Подведение итогов не позднее покупка грузопассажирского автобуса в лизингМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка грузопассажирского автобуса в лизинг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации и техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документации и техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ - Энергоэффект
Все закупки и тендеры ГПБ - Энергоэффект
Адрес местонахождения
119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1
Отсутствуют
IA
Документация лота
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