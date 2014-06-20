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    Главная / Торги / Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.

    Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406182Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406182

    Уникальный номер закупки

    12

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-38

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    t.khabibrakhmanov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабибрахманов Тимур Ришатович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2014 10:00 GMT +320.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406182Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2014 10:0020.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406182Дата и время вскрытия заявок Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406182Подведение итогов не позднее Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201425.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406182Подведение итогов не позднее Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по аэродинамическим испытаниям и паспортизации вентиляционных систем в цехах завода."

    Кол-во: 1

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