Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса действующего производства нефтепродуктов - установка атмосферной перегонки нефти (УАПН) в с.Бондарка, пункт налива нефтепродуктов на р. Васюган (речной терминал) в составе недвижимого и движимого имущества

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП406181 Уникальный номер закупки 1 Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущественного комплекса действующего производства нефтепродуктов - установка атмосферной перегонки нефти (УАПН) в с.Бондарка, пункт налива нефтепродуктов на р. Васюган (речной терминал) в составе недвижимого и движимого имущества Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация Договор

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Востокгазпром

Все закупки и тендеры Востокгазпром Юридический адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Почтовый адрес 634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73 Контактный телефон +7 3822 61-28-68 Факс +7 3822 61-20-60 Адрес электронной почты okunkovuv@vostokgazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Окуньков Юрий Викторович Место рассмотрения предложений Томск Закупки и тендеры Томская Область Закупки и тендеры Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru