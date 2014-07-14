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Номер извещения
ГП406180
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
11.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Томск
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Право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 18:00 GMT +314.07.2014 18:0014.07.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406180Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )Томск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.07.2014 11:0015.07.2014 11:0015.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406180Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )Томск
Дата и время проведения
16.07.2014 11:0016.07.2014 11:0016.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406180Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )Томск
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 18:0018.07.2014 18:0018.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406180Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )Томск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.07.201418.07.2014 18:0018.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406180Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )Томск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества (2 нежилых здания общей площадью 135,2 кв.м., земельный участок площадью 12657 кв.м )
Начальная цена
2 480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
250 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
70.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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