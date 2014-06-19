Проведение ремонта рулонной кровли и стяжки цеха №16 в корп.6 и рулонной кровли, стяжки и фартуков цеха №15 в 2014 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП406165 Уникальный номер закупки 543-4О Номер закупки Наименование закупки Проведение ремонта рулонной кровли и стяжки цеха №16 в корп.6 и рулонной кровли, стяжки и фартуков цеха №15 в 2014 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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