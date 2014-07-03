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    Главная / Торги / Закупка компрессора ROTHENBERGER ROPULS

    Закупка компрессора ROTHENBERGER ROPULS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406164Дата и время окончания срока приема заявок Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406164

    Уникальный номер закупки

    11

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка компрессора ROTHENBERGER ROPULS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-80-89

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    E.Novozhenova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новоженова Елена Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2014 11:00 GMT +303.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406164Дата и время окончания срока приема заявок Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.07.2014 11:3003.07.2014 11:3003.07.2014 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406164Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург

    Дата и время проведения

    04.07.2014 07:0004.07.2014 07:0004.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406164Дата и время проведения Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2014 09:0004.07.2014 09:0004.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406164Подведение итогов не позднее Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201404.07.2014 09:0004.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406164Подведение итогов не позднее Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления

    Начальная цена

    80 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Закупка одного промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления .

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод" ,620012,г.Екатеринбург,Площадь Первой Пятилетки. Склад 942.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: 100% оплата осуществляется через 30 дней с даты поставки продукции на склад Покупателя.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12

    Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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