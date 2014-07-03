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Номер извещения
ГП406164
Уникальный номер закупки
11
Наименование закупки
Закупка компрессора ROTHENBERGER ROPULS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-80-89
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Novozhenova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоженова Елена Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2014 11:00 GMT +303.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406164Дата и время окончания срока приема заявок Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.07.2014 11:3003.07.2014 11:3003.07.2014 11:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406164Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург
Дата и время проведения
04.07.2014 07:0004.07.2014 07:0004.07.2014 07:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406164Дата и время проведения Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 09:0004.07.2014 09:0004.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406164Подведение итогов не позднее Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.07.201404.07.2014 09:0004.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406164Подведение итогов не позднее Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления
Начальная цена
80 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Закупка одного промывочного компрессора ROTHENBERGER ROPULS в комплекте с инжектором ROCLEAN cо шлангом сжатого воздуха и редуктором давления 2 бара, комплектом химических реагентов для гидропневматической промывки и дезинфекции систем отопления .
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод" ,620012,г.Екатеринбург,Площадь Первой Пятилетки. Склад 942.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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