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Номер извещения
ГП406179
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.м
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
11.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Контактный телефон
+7 495 719-51-29
Факс
--
Адрес электронной почты
A.Tcherkasov@gts.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Черкасов Алексей
Место рассмотрения предложений
Москва
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Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.м
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2014 16:00 GMT +305.08.2014 16:0005.08.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406179Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.08.2014 18:0005.08.2014 18:0005.08.2014 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406179Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Дата и время проведения
06.08.2014 11:0006.08.2014 11:0006.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406179Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Подведение итогов не позднее
08.08.2014 18:0008.08.2014 18:0008.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406179Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.08.201408.08.2014 18:0008.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406179Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.мМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилое помещение, общая площадь 1678,70 кв.м.), в том числе право аренды земельного участка площадью 448 кв.м
Начальная цена
75 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 750 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28к2
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, 28, к2, литер Д
Отсутствуют
70.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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