Поставка оборудования для магазина фирменной торговли

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предпочтения при равных условиях поставки и цене будут отданы компании, которая предоставила следующий вариант оплаты: 10%-предоплата; 10%-оплата по факту поставки оборудования на склад покупателя; 80%-окончательный расчет в течение 10 банковских дней с даты подписания акта приемки выполненных работ.