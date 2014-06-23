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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП406157
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Поставка оборудования для магазина фирменной торговли
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Почтовый адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Контактный телефон
+7 495 676-14-71
Факс
+7 495 783-60-83
Адрес электронной почты
kolcovai@mmkom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кольцова Ирина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка, монтаж нового и демонтаж старого оборудования, указанного в ТЗ. Наличие собственной сервисной службы, предоставление сервисного обслуживания и гарантийного ремонта - обязательны. Монтаж оборудования в торговом зале - только в ночное время.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 17:00 GMT +323.06.2014 17:0023.06.2014 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406157Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж нового и демонтаж старого оборудования, указанного в ТЗ. Наличие собственной сервисной службы, предоставление сервисного обслуживания и гарантийного ремонта - обязательны. Монтаж оборудования в торговом зале - только в ночное время.Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 17:0023.06.2014 17:0023.06.2014 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406157Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж нового и демонтаж старого оборудования, указанного в ТЗ. Наличие собственной сервисной службы, предоставление сервисного обслуживания и гарантийного ремонта - обязательны. Монтаж оборудования в торговом зале - только в ночное время.Москва
Подведение итогов не позднее
20.06.2014 10:0020.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406157Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж нового и демонтаж старого оборудования, указанного в ТЗ. Наличие собственной сервисной службы, предоставление сервисного обслуживания и гарантийного ремонта - обязательны. Монтаж оборудования в торговом зале - только в ночное время.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201420.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406157Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж нового и демонтаж старого оборудования, указанного в ТЗ. Наличие собственной сервисной службы, предоставление сервисного обслуживания и гарантийного ремонта - обязательны. Монтаж оборудования в торговом зале - только в ночное время.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка, монтаж нового и демонтаж старого оборудования, указанного в ТЗ. Наличие собственной сервисной службы, предоставление сервисного обслуживания и гарантийного ремонта - обязательны. Монтаж оборудования в торговом зале - только в ночное время.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Москва, ул. Талалихина, 41, стр. 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Микояновский мясокомбинат
Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат
Адрес местонахождения
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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