www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП406145
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 495 662-10-40 доб. 1737
Факс
--
Адрес электронной почты
Albert.Didenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Диденко Альберт Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2014 10:00 GMT +325.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406145Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406145Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМосква
Подведение итогов не позднее
15.08.2014 18:0015.08.2014 18:0015.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406145Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно Тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
74.8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.