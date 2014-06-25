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    Главная / Торги / Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ

    Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406145Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406145

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация word

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 495 662-10-40 доб. 1737

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Albert.Didenko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Диденко Альберт Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области фотографии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2014 10:00 GMT +325.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406145Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406145Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.08.2014 18:0015.08.2014 18:0015.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406145Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.08.201415.08.2014 18:0015.08.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406145Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на заключение договора возмездного оказания переводческих услуг для нужд ОАО ОМЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.8

    Предоставление различных видов услуг

    Документация лота

    Тендерная документация word

    28.09.2016

    Тендерная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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