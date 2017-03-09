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Номер извещения
ГП703264
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.03.2017 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 311-36-34
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
a.lomakin@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ломакин Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат), 4 машины Стоимость оборудования: 157 604,00 евро FCA Бирмингем, Соединенное Королевство Импортное таможенное оформление: Bryanskaya tamozhnya, T/P Bryanskii, OTO and TK#1, Code 10102030 241902, bryanskaya oblast, Bryanskiy rayon, g. Bryansk, pgt. Belie Berega Выгрузка: 39км трассы М-13 (Выгоничский район, Брянская область)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.03.2017 13:00 GMT +309.03.2017 13:0009.03.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП703264Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат), 4 машины Стоимость оборудования: 157 604,00 евро FCA Бирмингем, Соединенное Королевство Импортное таможенное оформление: Bryanskaya tamozhnya, T/P Bryanskii, OTO and TK#1, Code 10102030 241902, bryanskaya oblast, Bryanskiy rayon, g. Bryansk, pgt. Belie Berega Выгрузка: 39км трассы М-13 (Выгоничский район, Брянская область)Брянск
Дата и время вскрытия заявок
09.03.2017 13:0009.03.2017 13:0009.03.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП703264Дата и время вскрытия заявок Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат), 4 машины Стоимость оборудования: 157 604,00 евро FCA Бирмингем, Соединенное Королевство Импортное таможенное оформление: Bryanskaya tamozhnya, T/P Bryanskii, OTO and TK#1, Code 10102030 241902, bryanskaya oblast, Bryanskiy rayon, g. Bryansk, pgt. Belie Berega Выгрузка: 39км трассы М-13 (Выгоничский район, Брянская область)Брянск
Подведение итогов не позднее
13.03.2017 17:0013.03.2017 17:0013.03.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП703264Подведение итогов не позднее Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат), 4 машины Стоимость оборудования: 157 604,00 евро FCA Бирмингем, Соединенное Королевство Импортное таможенное оформление: Bryanskaya tamozhnya, T/P Bryanskii, OTO and TK#1, Code 10102030 241902, bryanskaya oblast, Bryanskiy rayon, g. Bryansk, pgt. Belie Berega Выгрузка: 39км трассы М-13 (Выгоничский район, Брянская область)Брянск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
13.03.201713.03.2017 17:0013.03.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП703264Подведение итогов не позднее Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат), 4 машины Стоимость оборудования: 157 604,00 евро FCA Бирмингем, Соединенное Королевство Импортное таможенное оформление: Bryanskaya tamozhnya, T/P Bryanskii, OTO and TK#1, Code 10102030 241902, bryanskaya oblast, Bryanskiy rayon, g. Bryansk, pgt. Belie Berega Выгрузка: 39км трассы М-13 (Выгоничский район, Брянская область)Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат), 4 машины Стоимость оборудования: 157 604,00 евро FCA Бирмингем, Соединенное Королевство Импортное таможенное оформление: Bryanskaya tamozhnya, T/P Bryanskii, OTO and TK#1, Code 10102030 241902, bryanskaya oblast, Bryanskiy rayon, g. Bryansk, pgt. Belie Berega Выгрузка: 39км трассы М-13 (Выгоничский район, Брянская область)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Перевозка оборудования для пищевой промышленности (Оборудование для укладки упакованной продукции на линии по производству купат), 4 машины
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
39км трассы М-13 (Выгоничский район, Брянская область)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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