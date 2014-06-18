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    Главная / Торги / Печатные платы 283

    Печатные платы 283

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2014 21:0018.06.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401236769Дата и время окончания срока приема заявок Печатные платы 283Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401236769

    Уникальный номер закупки

    283

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Печатные платы 283

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.06.2014 09:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого кционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Конструкторское бюро измерительных приборов Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    Почтовый адрес

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Контактный телефон

    +7 831 430-53-27

    Факс

    +7 831 430-53-27

    Адрес электронной почты

    oui@kvazar.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Работинский Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Платы печатные смонтированные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Печатные платы 283

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2014 21:00 GMT +318.06.2014 21:0018.06.2014 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401236769Дата и время окончания срока приема заявок Печатные платы 283Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2014 12:0018.06.2014 12:0018.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401236769Дата и время вскрытия заявок Печатные платы 283Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201419.06.2014 12:0019.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401236769Подведение итогов не позднее Печатные платы 283Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Печатные платы 283

    Начальная цена

    80 450,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Набор 17 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 174Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - КБ Квазар

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5

    603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    32.10.3

    Производство печатных схем (плат)

    Документация лота

    Извещение

    28.09.2016

    Техническое задание

    28.09.2016

    Проект договора

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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