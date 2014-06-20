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Номер извещения
ГП406135
Уникальный номер закупки
7/14
Наименование закупки
Футеровка печи ДСП120
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Maksim.Solomatov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Соломатов Максим Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП120 (стены, шлаковый)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 18:00 GMT +320.06.2014 18:0020.06.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406135Дата и время окончания срока приема заявок Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП120 (стены, шлаковый)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2014 18:0020.06.2014 18:0020.06.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406135Дата и время вскрытия заявок Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП120 (стены, шлаковый)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2014 14:0027.06.2014 14:0027.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406135Подведение итогов не позднее Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП120 (стены, шлаковый)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка периклазоуглеродистой футеровки ДСП120 (стены, шлаковый)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СПб, Колпино, Ижорский завод, д. б/н, склад 2601.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
26.26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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