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Номер извещения
ГП406133
Уникальный номер закупки
22
Наименование закупки
Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых обществ
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 812 322-81-88
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Myshkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Мышкин Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых обществ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 10:00 GMT +330.06.2014 10:0030.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406133Дата и время окончания срока приема заявок Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых обществ Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2014 10:0030.06.2014 10:0030.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406133Дата и время вскрытия заявок Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых обществ Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201430.07.2014 14:0030.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406133Подведение итогов не позднее Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых обществ Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача неисключительных прав использования программного обеспечения компании IBM в рамках программы лицензирования системы Lotus Notes для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых обществ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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