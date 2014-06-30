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Номер извещения
ГП406132
Уникальный номер закупки
10/2014
Наименование закупки
Поставка электротехнической продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Контактный телефон
+7 812 322-85-74
Факс
+7 812 322-80-49
Адрес электронной почты
Tatyana.Gorkovenko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Горковенко Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трансформатора напряжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 12:00 GMT +330.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трансформатора напряженияКолпино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406132Дата и время вскрытия заявок Поставка трансформатора напряженияКолпино
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 17:0004.07.2014 17:0004.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406132Подведение итогов не позднее Поставка трансформатора напряженияКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трансформатора напряжения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский заводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Отсутствуют
51.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Поставка муфт кабельных соединительных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 12:00 GMT +330.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт кабельных соединительныхКолпино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406132Дата и время вскрытия заявок Поставка муфт кабельных соединительныхКолпино
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 17:0004.07.2014 17:0004.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406132Подведение итогов не позднее Поставка муфт кабельных соединительныхКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфт кабельных соединительных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Отсутствуют
51.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Поставка муфт кабельных концевых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 12:00 GMT +330.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка муфт кабельных концевыхКолпино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406132Дата и время вскрытия заявок Поставка муфт кабельных концевыхКолпино
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 17:0004.07.2014 17:0004.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406132Подведение итогов не позднее Поставка муфт кабельных концевыхКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка муфт кабельных концевых
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Отсутствуют
51.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Поставка кабеля силового
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 12:00 GMT +330.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406132Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля силовогоКолпино
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406132Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля силовогоКолпино
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 17:0004.07.2014 17:0004.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406132Подведение итогов не позднее Поставка кабеля силовогоКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля силового
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский звод, д. б/н.
Отсутствуют
51.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 900
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