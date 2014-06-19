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Номер извещения
31401234236
Уникальный номер закупки
67
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2014 14:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Почтовый адрес
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Контактный телефон
+7 4922 53-18-28 доб. 1004
Факс
+7 4922 53-18-87
Адрес электронной почты
falina@vladvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сумкин Павел Георгиевич
Место рассмотрения предложений
Владимир
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Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2014 16:00 GMT +319.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401234236Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2014 16:0019.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401234236Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир
Подведение итогов не позднее
24.06.2014 10:0024.06.2014 10:0024.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401234236Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
24.06.201424.06.2014 10:0024.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401234236Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков
Начальная цена
558 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Установить невозможно. В зависимости от текущей необходимости.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
технические центры (станции) Исполнителя, расположенные не далее 13 км. от гаража Заказчика, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24В.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МУП Владимирводоканал
Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал
Адрес местонахождения
600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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