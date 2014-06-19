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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401234236Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимирПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401234236

    Уникальный номер закупки

    67

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2014 14:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Юридический адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Почтовый адрес

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Контактный телефон

    +7 4922 53-18-28 доб. 1004

    Факс

    +7 4922 53-18-87

    Адрес электронной почты

    falina@vladvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сумкин Павел Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Владимир

    Закупки и тендеры Владимирская Область

    Закупки и тендеры Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2014 16:00 GMT +319.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401234236Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2014 16:0019.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401234236Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир

    Подведение итогов не позднее

    24.06.2014 10:0024.06.2014 10:0024.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401234236Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.06.201424.06.2014 10:0024.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401234236Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиковВладимир

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту гидравлических узлов и агрегатов экскаваторов (ЭО-2626, ЭО-2621, ЕК-14, ЕК-18), тракторов (Т-30, МТЗ-82, ДТ-75), гидроманипуляторов и грейферных погрузчиков

    Начальная цена

    558 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Установить невозможно. В зависимости от текущей необходимости.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    технические центры (станции) Исполнителя, расположенные не далее 13 км. от гаража Заказчика, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в безналичной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.Срок выполнения работ – в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком оборудования Исполнителю.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Муниципальное унитарное предприятие Владимирводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП Владимирводоканал
    Все закупки и тендеры МУП Владимирводоканал

    Адрес местонахождения

    600026, Российская Федерация, Владимирская область, Владимир, Горького, 95

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.20.2

    Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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