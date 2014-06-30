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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401234445
Уникальный номер закупки
51/2014
Наименование закупки
На право заключения договора на установку оконных блоков ПВХ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2014 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на выполнение работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 10:00 GMT +330.06.2014 10:0030.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401234445Дата и время окончания срока приема заявок Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2014 10:0002.07.2014 10:0002.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401234445Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
04.07.2014 10:0004.07.2014 10:0004.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401234445Дата и время проведения Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401234445Подведение итогов не позднее Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на выполнение работ
Начальная цена
15 428 659,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
771 433,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1536,92 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Кочновский проезд, дом 5, корпус «К»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Отсутствуют
45.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1536
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