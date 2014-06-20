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Номер извещения
ГП406129
Уникальный номер закупки
42/406П
Наименование закупки
поковки SA 350 Gr/LF2 2063.033
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
08.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-38
Факс
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Адрес электронной почты
i.y.kuzmina@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышкина Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поковки SA 350 Gr/LF2 2063.033
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 06:00 GMT +320.06.2014 06:0020.06.2014 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406129Дата и время окончания срока приема заявок поковки SA 350 Gr/LF2 2063.033Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2014 06:0020.06.2014 06:0020.06.2014 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406129Дата и время вскрытия заявок поковки SA 350 Gr/LF2 2063.033Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поковки SA 350 Gr/LF2 2063.033
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралхиммаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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