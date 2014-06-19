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    Главная / Торги / "На право заключения договора на оказание транспортных услуг (Забайкальский край)"

    "На право заключения договора на оказание транспортных услуг (Забайкальский край)"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2014 11:0019.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401233055Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг (Забайкальский край)ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401233055

    Уникальный номер закупки

    70/2014-ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    "На право заключения договора на оказание транспортных услуг (Забайкальский край)"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2014 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация 70_2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Анастасия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание транспортных услуг (Забайкальский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2014 11:00 GMT +319.06.2014 11:0019.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401233055Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг (Забайкальский край)Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2014 11:0019.06.2014 11:0019.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401233055Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг (Забайкальский край)Хабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201420.06.2014 16:5920.06.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401233055Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг (Забайкальский край)Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание транспортных услуг (Забайкальский край)

    Начальная цена

    859 409,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ котировочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Забайкальский край, БПК "Борзя"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик оплачивает Услуги в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем в котором оказаны услуги Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта приемки оказанных услуг счёт-фактуру с приложением оригиналов первичной учётной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.21.2

    Прочая вспомогательная деятельность автомобильного транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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