"На право заключения договора на оказание транспортных услуг (Забайкальский край)"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик оплачивает Услуги в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных Услуг. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем в котором оказаны услуги Исполнитель предоставляет Заказчику два экземпляра акта приемки оказанных услуг счёт-фактуру с приложением оригиналов первичной учётной документации.