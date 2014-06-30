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    Главная / Торги / Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода

    Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.06.2014 09:0030.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401233041Дата и время окончания срока приема заявок Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелковоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401233041

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    09.06.2014 10:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Щелковский завод вторичных драгоценных металлов
    Все закупки и тендеры АО Щелковский завод ВДМ

    Юридический адрес

    141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а

    Почтовый адрес

    141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а

    Контактный телефон

    +7 496 566-49-04

    Факс

    +7 496 562-89-90

    Адрес электронной почты

    gupvdm@elnet.msk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Веселкин Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Щелково

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.06.2014 09:00 GMT +330.06.2014 09:0030.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401233041Дата и время окончания срока приема заявок Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.07.2014 09:3002.07.2014 09:3002.07.2014 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401233041Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково

    Дата и время проведения

    07.07.2014 09:3007.07.2014 09:3007.07.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401233041Дата и время проведения Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2014 10:0914.07.2014 10:0914.07.2014 10:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401233041Подведение итогов не позднее Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 10:0914.07.2014 10:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401233041Подведение итогов не позднее Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    4 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с аукционной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Щелковский завод ВДМ
    Все закупки и тендеры АО Щелковский завод ВДМ

    Адрес местонахождения

    141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а

    141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.70

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Аукционная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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