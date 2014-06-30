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Номер извещения
31401233041
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
09.06.2014 10:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а
Почтовый адрес
141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а
Контактный телефон
+7 496 566-49-04
Факс
+7 496 562-89-90
Адрес электронной почты
gupvdm@elnet.msk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Веселкин Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Щелково
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Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 09:00 GMT +330.06.2014 09:0030.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401233041Дата и время окончания срока приема заявок Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.07.2014 09:3002.07.2014 09:3002.07.2014 09:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401233041Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково
Дата и время проведения
07.07.2014 09:3007.07.2014 09:3007.07.2014 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401233041Дата и время проведения Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково
Подведение итогов не позднее
14.07.2014 10:0914.07.2014 10:0914.07.2014 10:09Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401233041Подведение итогов не позднее Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства заводаЩелково
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка технической азотной и технической соляной кислот для химико-металлургического производства завода
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
4 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с аукционной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с аукционной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Щелковский завод ВДМ
Все закупки и тендеры АО Щелковский завод ВДМ
Адрес местонахождения
141100, Московская область, , Щелково, Заречная, 103а
141100, Московская область, , Щелково, заречная, 103а
Отсутствуют
51.70
Документация лота
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