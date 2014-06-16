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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"

    Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2014 08:0016.06.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406122Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"ГлазовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406122

    Уникальный номер закупки

    55

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чертежи на ВКУ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Юридический адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Почтовый адрес

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Контактный телефон

    +7 34141 3-52-26

    Факс

    +7 34141 3-03-71

    Адрес электронной почты

    s.berdov@himmash.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Бердов Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Глазов

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Закупки и тендеры Камеры, печи и печные горелки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 08:00 GMT +316.06.2014 08:0016.06.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406122Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"Глазов

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2014 08:0016.06.2014 08:0016.06.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406122Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"Глазов

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2014 23:5919.06.2014 23:5919.06.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406122Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"Глазов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201419.06.2014 23:5919.06.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406122Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"Глазов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 комплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Общество с ограниченной ответственностью "Глазовский завод "Химмаш" 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа на 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Глазовский завод Химмаш
    Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш

    Адрес местонахождения

    427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.21

    Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей

    Документация лота

    Чертежи на ВКУ

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Решетка опорная ст.08Х18Н10Т (аналог ТР321) ч.2640-225/1-1ВО-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Решетка опорная ст.08Х18Н10Т (аналог ТР321) ч.2640-225/1-1ВО-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Тарелка распределительная ст.08Х18Н10Т(аналог ТР321)ч.2640-225/1-1ВО-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Тарелка распределительная ст.08Х18Н10Т(аналог ТР321)ч.2640-225/1-1ВО-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Маточник поз.18"

    Кол-во: 1

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