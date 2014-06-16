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Номер извещения
ГП406122
Уникальный номер закупки
55
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Почтовый адрес
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Контактный телефон
+7 34141 3-52-26
Факс
+7 34141 3-03-71
Адрес электронной почты
s.berdov@himmash.org
Ф.И.О. контактного лица
Бердов Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Глазов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 08:00 GMT +316.06.2014 08:0016.06.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406122Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"Глазов
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2014 08:0016.06.2014 08:0016.06.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406122Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"Глазов
Подведение итогов не позднее
19.06.2014 23:5919.06.2014 23:5919.06.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406122Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"Глазов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку внутрикопусных устройств фирмы ООО ЭК "ЭИП"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
6 комплектов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Общество с ограниченной ответственностью "Глазовский завод "Химмаш" 427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Глазовский завод Химмаш
Все закупки и тендеры Глазовский завод Химмаш
Адрес местонахождения
427620, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Глазов, Химмашевское шоссе, 9
Отсутствуют
28.21
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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