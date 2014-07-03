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Номер извещения
ГП406115
Уникальный номер закупки
102-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2014 18:30 GMT +303.07.2014 18:3003.07.2014 18:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406115Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.07.2014 18:3007.07.2014 18:3007.07.2014 18:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406115Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
09.07.2014 12:0009.07.2014 12:0009.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406115Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406115Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
319,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
142 928,92 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
447,10 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 37-АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2014 14:00 GMT +303.07.2014 14:0003.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406115Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406115Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
09.07.2014 12:0009.07.2014 12:0009.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406115Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406115Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
212,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
49 916,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
235,30 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2014 14:00 GMT +303.07.2014 14:0003.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406115Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.07.2014 14:0007.07.2014 14:0007.07.2014 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406115Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
09.07.2014 12:0009.07.2014 12:0009.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406115Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406115Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
144,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 750,01 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
53,50 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, Чебаркульский район, д. Барановка, ул. Цвиллинга, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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