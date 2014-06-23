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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку слитков кузнечных для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку слитков кузнечных для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2014 13:0023.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406108Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406108

    Уникальный номер закупки

    41

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку слитков кузнечных для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Слитки кузнечные

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2014 13:00 GMT +323.06.2014 13:0023.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406108Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2014 13:0023.06.2014 13:0023.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406108Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.07.2014 21:5916.07.2014 21:5916.07.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406108Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.07.201416.07.2014 21:5916.07.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406108Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Слитки кузнечные

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1210т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    20% предоплата, 80% по факту поставки товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DJ

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Слитки кузнечные "

    Кол-во: 1210

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