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Номер извещения
ГП406105
Уникальный номер закупки
40
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку доски необрезной камерной сушки для нужд ООО "УМЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-67-77641
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Доска необрезная хвоя, 50*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 50,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I, Доска необрезная хвоя, 40*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 20,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.06.2014 13:00 GMT +330.06.2014 13:0030.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406105Дата и время окончания срока приема заявок Доска необрезная хвоя, 50*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 50,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I, Доска необрезная хвоя, 40*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 20,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт IЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2014 13:3030.06.2014 13:3030.06.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406105Дата и время вскрытия заявок Доска необрезная хвоя, 50*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 50,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I, Доска необрезная хвоя, 40*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 20,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт IЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 11:3031.07.2014 11:3031.07.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406105Подведение итогов не позднее Доска необрезная хвоя, 50*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 50,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I, Доска необрезная хвоя, 40*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 20,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт IЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.07.201431.07.2014 11:3031.07.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406105Подведение итогов не позднее Доска необрезная хвоя, 50*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 50,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I, Доска необрезная хвоя, 40*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 20,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт IЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доска необрезная хвоя, 50*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 50,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I, Доска необрезная хвоя, 40*6000 мм, камерная сушка 8±2%, 20,00 м3, ГОСТ 8486-86, сорт I
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
70 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Покупателем на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
DD
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
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