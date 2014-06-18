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Номер извещения
ГП406104
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта шпиндельного узла Skoda W160
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 981 720-08-95
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Nataliya.Fedorovskaya@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Федоровская Наталия Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта шпиндельного узла Skoda W160
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2014 14:00 GMT +318.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406104Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта шпиндельного узла Skoda W160Колпино
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2014 14:0018.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406104Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта шпиндельного узла Skoda W160Колпино
Подведение итогов не позднее
18.08.2014 11:0018.08.2014 11:0018.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406104Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта шпиндельного узла Skoda W160Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение договора на проведение ремонта шпиндельного узла Skoda W160
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
D
Документация лота
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