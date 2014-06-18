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    Главная / Торги / Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск

    Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2014 15:0018.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401230702Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск (0614-131)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401230702

    Уникальный номер закупки

    0614-131

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2014 14:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного недвижимого имущества

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск (0614-131)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2014 15:00 GMT +318.06.2014 15:0018.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401230702Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск (0614-131)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2014 15:0018.06.2014 15:0018.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401230702Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск (0614-131)Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2014 12:0023.06.2014 12:0023.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401230702Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск (0614-131)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201423.06.2014 12:0023.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401230702Подведение итогов не позднее Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск (0614-131)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск (0614-131)

    Начальная цена

    2 312 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    выполнение работ по обеспечению условий развертывания комплекса закладки и контроля (КЗиК) СДКМ в г. Хабаровск

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере 100% стоимости работ на основании выставленного Исполнителем счета в течение 10-ти (десяти) банковских дней после получения счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.2

    Сдача внаем собственного недвижимого имущества

    Документация лота

    Закупочная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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