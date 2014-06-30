Запрос предложений на поставку теплоизоляционных вкладышей для нужд ООО "УМЗ"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты товара: 100% по факту поставки товара в течение 45 календарных дней. Цену необходимо указывать с учетом доставки товара на склад покупателя.Поставка товара должна осуществляться равномерно в течение июля – декабря 2014г. по согласованному графику. Поставка осуществляется партиями по 200-400 шт.