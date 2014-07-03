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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2014 10:0003.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406100Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406100

    Уникальный номер закупки

    99-А-ВЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2014 10:00 GMT +303.07.2014 10:0003.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406100Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.07.2014 10:0007.07.2014 10:0007.07.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406100Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    09.07.2014 10:0009.07.2014 10:0009.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406100Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2014 10:0010.07.2014 10:0010.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406100Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201410.07.2014 10:0010.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406100Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Начальная цена

    357,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    495 123,30 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    495 123,30

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1386,90 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Калининградская область, г. Балтийск, ул. Красной Армии, д. 10аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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