Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2014 13:0020.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406099Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406099

    Уникальный номер закупки

    38

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    +7 343 221-72-23

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    nazipova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Назипова Нэля Маратовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Кабели и арматура кабельная

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2014 13:00 GMT +320.06.2014 13:0020.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406099Дата и время окончания срока приема заявок Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2014 14:3020.06.2014 14:3020.06.2014 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406099Дата и время вскрытия заявок Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2014 09:0031.07.2014 09:0031.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406099Подведение итогов не позднее Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201431.07.2014 09:0031.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406099Подведение итогов не позднее Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    700т..

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара. 20% предоплата, 80% по факту поставки товара в течение 45 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.3

    Производство прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Непрерывно литая/кованная заготовка круглого, квадратного или прямоугольного сечения "

    Кол-во: 700

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211067453
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку гербицидов для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»
    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку гербицидов...
    591606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    434 862
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013731
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16А-НК, ГПА-Ц-25НК) в г. Рыбинск для нужд АО СТНГ (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2.)
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16А-НК, ГПА-Ц-25НК) в г. Рыбинск для нужд АО СТНГ...
    591345
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013917
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской ГКС» в составе стройки «Реконструкция газопромысловых сооружений и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ ООО «Кавказтрансгаз» для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской...
    592044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 438 967 462
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080731
    Камера Тепла-влаги-холода (ТВХ)
    Камера Тепла-влаги-холода (ТВХ)
    593504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    838 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211080735
    Поставка одноразовой посуды
    Поставка одноразовой посуды
    593539
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    432 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080726
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (7)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593542
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 881 753
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить