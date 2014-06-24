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    Главная / Торги / Модернизация центра обработки данных

    Модернизация центра обработки данных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.06.2014 11:3024.06.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406098Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация центра обработки данныхЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406098

    Уникальный номер закупки

    650/54

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Модернизация центра обработки данных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-09-56

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    igor@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ухов Игорь Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация центра обработки данных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.06.2014 11:30 GMT +324.06.2014 11:3024.06.2014 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406098Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация центра обработки данныхЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    24.06.2014 11:3024.06.2014 11:3024.06.2014 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406098Дата и время вскрытия заявок Модернизация центра обработки данныхЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201404.07.2014 11:3004.07.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406098Подведение итогов не позднее Модернизация центра обработки данныхЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация центра обработки данных

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    ТЗ

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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