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Номер извещения
ГП406097
Уникальный номер закупки
009/ГЭС Белгород/06.06.2014/ОЗПэ/55-03
Наименование закупки
Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1243
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
a.gurgenova@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гургенова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.
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Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 12:00 GMT +323.06.2014 12:0023.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 12:0023.06.2014 12:0023.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406097Дата и время вскрытия заявок Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 16:0003.07.2014 16:0003.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406097Подведение итогов не позднее Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201403.07.2014 16:0003.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406097Подведение итогов не позднее Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица.
Начальная цена
5 250 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию открытого запроса предложений в электронной форме №009/ГЭС Белгород/06.06.2014/ОЗПэ/55-03
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Белгород, ул. Разуменская, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС Белгород
Все закупки и тендеры ГЭС Белгород
Адрес местонахождения
308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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