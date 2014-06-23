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    Главная / Торги / Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород»

    Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.06.2014 12:0023.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406097

    Уникальный номер закупки

    009/ГЭС Белгород/06.06.2014/ОЗПэ/55-03

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация 009ГЭС Белгород06.06.2014ОЗПэ55-03

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром газэнергосеть»
    Все закупки и тендеры АО Газпром газэнергосеть

    Юридический адрес

    197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ

    Почтовый адрес

    117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125

    Контактный телефон

    +7 495 777-77-97 доб. 1243

    Факс

    +7 495 777-97-40

    Адрес электронной почты

    a.gurgenova@gazpromlpg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гургенова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.06.2014 12:00 GMT +323.06.2014 12:0023.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406097Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2014 12:0023.06.2014 12:0023.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406097Дата и время вскрытия заявок Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2014 16:0003.07.2014 16:0003.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406097Подведение итогов не позднее Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201403.07.2014 16:0003.07.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406097Подведение итогов не позднее Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица. г. Москва, Профсоюзная улица, дом 125.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица.

    Начальная цена

    5 250 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию открытого запроса предложений в электронной форме №009/ГЭС Белгород/06.06.2014/ОЗПэ/55-03

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, г. Белгород, ул. Разуменская, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара производится по следующей схеме: 100 % от общей стоимости товара в течение 10 рабочих дней с даты подписания актов приема-передачи и предоставления необходимой документации, определенной Договором поставки (купли-продажи).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГЭС Белгород
    Все закупки и тендеры ГЭС Белгород

    Адрес местонахождения

    308017, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Разуменская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34

    ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автоцистерны (АЦТ-20 (22)) для транспортировки сжиженного углеводородного газа (СУГ) (опасный груз 2-го класса опасности) для ООО «ГЭС Белгород» - 1 единица."

    Кол-во: 1

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