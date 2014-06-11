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    Главная / Торги / выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2014 10:0011.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401228214Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401228214

    Уникальный номер закупки

    60/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2014 09:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Смета

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2014 10:00 GMT +311.06.2014 10:0011.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401228214Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    11.06.2014 10:0011.06.2014 10:0011.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401228214Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201416.06.2014 14:0016.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401228214Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кровли здания склада, строение №4, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Начальная цена

    1 172 478,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    787 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: без авансирования, по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставления счета - фактуры Подрядчиком до 31 декабря 2014 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.22

    Устройство покрытий зданий и сооружений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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