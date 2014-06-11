Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2014 09:5911.06.2014 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401228379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»МорозовскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401228379

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.06.2014 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    техническое задание

    документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное унитарное предприятие Ростовской области Морозовское дорожное ремонтно-строительное управление
    Все закупки и тендеры ГУП РО Морозовское ДРСУ

    Юридический адрес

    347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280

    Почтовый адрес

    347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280

    Контактный телефон

    +7 86384 5-01-09

    Факс

    +7 86384 5-08-94

    Адрес электронной почты

    drzu@morozov.donpac.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стуров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Морозовск

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные грузовые

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2014 09:59 GMT +311.06.2014 09:5911.06.2014 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401228379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.06.2014 10:0011.06.2014 10:0011.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401228379Дата и время вскрытия заявок Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2014 11:0016.06.2014 11:0016.06.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401228379Подведение итогов не позднее Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201416.06.2014 11:0016.06.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401228379Подведение итогов не позднее Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Начальная цена

    2 690 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    347210 Ростовская область, г.Морозовск, ул.Халтурина,280Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    указаны в пп. 2 и 3проекта договора.Гарантия на товар- гарантийный срок завода-изготовителя (указано в техническом задании)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РО Морозовское ДРСУ
    Все закупки и тендеры ГУП РО Морозовское ДРСУ

    Адрес местонахождения

    347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.10.4

    Производство грузовых автомобилей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201656
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно №1-14. В лоте обязательна подача коммерческого по каждой позиции.
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по...
    542500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:55(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013731
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16А-НК, ГПА-Ц-25НК) в г. Рыбинск для нужд АО СТНГ (Обустройство КГКМ. Этап 5. Объекты УКПГ-2.)
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16А-НК, ГПА-Ц-25НК) в г. Рыбинск для нужд АО СТНГ...
    591345
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013917
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской ГКС» в составе стройки «Реконструкция газопромысловых сооружений и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ ООО «Кавказтрансгаз» для нужд АО «ГАЗСТРОЙПРОМ»
    Выполнение строительно-монтажных работ по объекту строительства «Реконструкция Рождественской...
    592044
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 438 967 462
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080731
    Камера Тепла-влаги-холода (ТВХ)
    Камера Тепла-влаги-холода (ТВХ)
    593504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    838 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211080735
    Поставка одноразовой посуды
    Поставка одноразовой посуды
    593539
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    432 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080726
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (7)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593542
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 881 753
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить