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Номер извещения
31401228379
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.06.2014 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Почтовый адрес
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Контактный телефон
+7 86384 5-01-09
Факс
+7 86384 5-08-94
Адрес электронной почты
drzu@morozov.donpac.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стуров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Морозовск
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Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2014 09:59 GMT +311.06.2014 09:5911.06.2014 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401228379Дата и время окончания срока приема заявок Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2014 10:0011.06.2014 10:0011.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401228379Дата и время вскрытия заявок Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск
Подведение итогов не позднее
16.06.2014 11:0016.06.2014 11:0016.06.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401228379Подведение итогов не позднее Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка КамАЗ- 6520 для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»
Начальная цена
2 690 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
347210 Ростовская область, г.Морозовск, ул.Халтурина,280Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РО Морозовское ДРСУ
Все закупки и тендеры ГУП РО Морозовское ДРСУ
Адрес местонахождения
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Отсутствуют
34.10.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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