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Номер извещения
31401227562
Уникальный номер закупки
234567
Наименование закупки
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ТИГЛЕЙ ИЗ СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА СГ-Л В АССОРТИМЕНТЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2014 20:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57
Почтовый адрес
614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57
Контактный телефон
+7 342 267-07-68
Факс
+7 342 263-16-00
Адрес электронной почты
uniikm@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляев Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Пермь, ул. Новозвягинска д. 57
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 07:00 GMT +316.06.2014 07:0016.06.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401227562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2014 07:0016.06.2014 07:0016.06.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401227562Дата и время вскрытия заявок Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57
Подведение итогов не позднее
19.06.2014 07:0019.06.2014 07:0019.06.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401227562Подведение итогов не позднее Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации по запросу предложений в электронной форме).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57
Отсутствуют
26.82.6
Документация лота
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