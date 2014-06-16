Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата будет произведена по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет организации – Поставщика. Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости поставляемой партии Товара согласованной Заказчиком на основании выставленного счета Поставщиком в адрес Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарную накладную по форме ТОРГ-12, товарно-транспортную накладную по форме 1-Т, счет-фактуру,), а так же проведения испытаний на территории Заказчика на подтверждение свойств поставляемой товарной партии условиям Технического задания и техническим условиям производителя и подписания протокола испытаний и Акта приемки-передачи Товара. Последующие оплаты производятся в аналогичном порядке описанном выше на поставку Товаров последующих партий согласованных с Заказчиком.