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    Главная / Торги / ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ТИГЛЕЙ ИЗ СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА СГ-Л В АССОРТИМЕНТЕ

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ТИГЛЕЙ ИЗ СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА СГ-Л В АССОРТИМЕНТЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2014 07:0016.06.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401227562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401227562

    Уникальный номер закупки

    234567

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПОСТАВКУ ТИГЛЕЙ ИЗ СИЛИЦИРОВАННОГО ГРАФИТА СГ-Л В АССОРТИМЕНТЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2014 20:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2

    Запрос

    1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов»
    Все закупки и тендеры УНИИКМ

    Юридический адрес

    614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57

    Почтовый адрес

    614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57

    Контактный телефон

    +7 342 267-07-68

    Факс

    +7 342 263-16-00

    Адрес электронной почты

    uniikm@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шиляев Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермь, ул. Новозвягинска д. 57

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 07:00 GMT +316.06.2014 07:0016.06.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401227562Дата и время окончания срока приема заявок Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2014 07:0016.06.2014 07:0016.06.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401227562Дата и время вскрытия заявок Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2014 07:0019.06.2014 07:0019.06.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401227562Подведение итогов не позднее Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201419.06.2014 07:0019.06.2014 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401227562Подведение итогов не позднее Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте Пермь, ул. Новозвягинска д. 57

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тиглей из силицированного графита СГ-Л в асортименте

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием (Приложение №2 к документации по запросу предложений в электронной форме).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    614014, Пермский край, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата будет произведена по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет организации – Поставщика. Заказчик производит оплату в размере 100% от стоимости поставляемой партии Товара согласованной Заказчиком на основании выставленного счета Поставщиком в адрес Заказчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком Заказчику документов, подтверждающих факт поставки (товарную накладную по форме ТОРГ-12, товарно-транспортную накладную по форме 1-Т, счет-фактуру,), а так же проведения испытаний на территории Заказчика на подтверждение свойств поставляемой товарной партии условиям Технического задания и техническим условиям производителя и подписания протокола испытаний и Акта приемки-передачи Товара. Последующие оплаты производятся в аналогичном порядке описанном выше на поставку Товаров последующих партий согласованных с Заказчиком.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УНИИКМ
    Все закупки и тендеры УНИИКМ

    Адрес местонахождения

    614014, Пермский край, , Пермь, Новозвягинская, 57

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.82.6

    Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий

    Документация лота

    2

    28.09.2016

    Запрос

    28.09.2016

    1

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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