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    Главная / Торги / На право заключения договора по ремонту системы отопления

    На право заключения договора по ремонту системы отопления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.06.2014 11:0017.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401227387Дата и время окончания срока приема заявок Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401227387

    Уникальный номер закупки

    49/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора по ремонту системы отопления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2014 18:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об отмене

    Котировочная документация

    Приложение №1 к Техническому заданию

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Договор на выполнение работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.06.201418.06.2014 11:0018.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401227387Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    20.06.2014 11:0020.06.2014 11:0020.06.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401227387Подведение итогов не позднее Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    20.06.201420.06.2014 11:0020.06.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401227387Подведение итогов не позднее Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор на выполнение работ

    Начальная цена

    4 999 999,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    274 999,99 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    274 999,99

    или

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    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    10177,90 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 корпус «К»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с Котировочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Адрес местонахождения

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.33

    Производство санитарно-технических работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ремонт системы отопления "

    Кол-во: 10177

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