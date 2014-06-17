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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401227286
Уникальный номер закупки
48/2014
Наименование закупки
На право заключения договора по замене систем ГВС, ХВС, канализации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2014 17:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор на выполнение работ
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.06.201418.06.2014 10:0018.06.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401227286Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
20.06.2014 10:0020.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401227286Подведение итогов не позднее Договор на выполнение работАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор на выполнение работ
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
150 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10177,9 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 корпус «К»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Военторг
Все закупки и тендеры АО Военторг
Адрес местонахождения
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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