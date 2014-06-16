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Номер извещения
ГП406093
Уникальный номер закупки
076-ЗП/14-102
Наименование закупки
Текущий ремонт объектов СУ НГКМ (Технология)».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
a.karpova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпова Анастасия
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Текущий ремонт объектов СУ НГКМ (Технология)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406093Дата и время окончания срока приема заявок текущий ремонт объектов СУ НГКМ (Технология)Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2014 12:0016.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406093Дата и время вскрытия заявок текущий ремонт объектов СУ НГКМ (Технология)Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 15:0025.06.2014 15:0025.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406093Подведение итогов не позднее текущий ремонт объектов СУ НГКМ (Технология)Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт объектов СУ НГКМ (Технология)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Отсутствуют
29.56.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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