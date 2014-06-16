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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку ферросплавов для нужд ООО "УМЗ"

    Запрос предложений на поставку ферросплавов для нужд ООО "УМЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2014 11:0016.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406089Дата и время окончания срока приема заявок Ферромолибден ФМо60, фракция 2-50мм., цену указывать за тонну 100%-го молибдена в $ СШАЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406089

    Уникальный номер закупки

    33

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку ферросплавов для нужд ООО "УМЗ"

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Почтовый адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    912-67-77641

    Факс

    +7 343 221-88-82

    Адрес электронной почты

    kozkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Козкин Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Ферромолибден ФМо60, фракция 2-50мм., цену указывать за тонну 100%-го молибдена в $ США

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201430.07.2014 21:5930.07.2014 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406089Подведение итогов не позднее Ферромолибден ФМо60, фракция 2-50мм., цену указывать за тонну 100%-го молибдена в $ СШАЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ферромолибден ФМо60, фракция 2-50мм., цену указывать за тонну 100%-го молибдена в $ США

    Начальная цена

    45 000,00

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3т.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется автотранспортом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все расходы по упаковке и доставке включены в стоимость товара.Оплата по факту поставки каждой партии товара в течение 50 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Наименование заказчика

    УМЗ
    Все закупки и тендеры УМЗ

    Адрес местонахождения

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ферромолибден ФМо60"

    Кол-во: 3

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