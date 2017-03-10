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Номер извещения
ГП714100
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
«Обработка химическими реагентами кустарниковой растительности железнодорож-ных путей и трассы золопроводов для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Рос-сия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.02.2017 13:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 495 539-31-31
Факс
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Адрес электронной почты
Vladimir.Tomiltsev@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Осинцева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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«Обработка химическими реагентами кустарниковой растительности железнодорож-ных путей и трассы золопроводов для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Рос-сия»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.03.2017 11:00 GMT +310.03.2017 11:0010.03.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП714100Дата и время окончания срока приема заявок «Обработка химическими реагентами кустарниковой растительности железнодорож-ных путей и трассы золопроводов для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Рос-сия»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.03.2017 11:0010.03.2017 11:0010.03.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП714100Дата и время вскрытия заявок «Обработка химическими реагентами кустарниковой растительности железнодорож-ных путей и трассы золопроводов для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Рос-сия»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.03.2017 21:5929.03.2017 21:5929.03.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП714100Подведение итогов не позднее «Обработка химическими реагентами кустарниковой растительности железнодорож-ных путей и трассы золопроводов для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Рос-сия»Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.03.201729.03.2017 21:5929.03.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП714100Подведение итогов не позднее «Обработка химическими реагентами кустарниковой растительности железнодорож-ных путей и трассы золопроводов для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Рос-сия»Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
«Обработка химическими реагентами кустарниковой растительности железнодорож-ных путей и трассы золопроводов для филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Рос-сия»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
01.61.10.130
01.50
Документация лота
Кол-во: 0
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