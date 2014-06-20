Открытый запрос цен №04-49-ЗД/020614-ОЗЦ на право заключения договора на «Поставка товаров для собственных нужд. Бумажная продукция, канцелярские товары, бытовая химия и хозяйственные товары» для нужд филиал ЭНЕКС (ОАО) «Ростовсетьэнергопроект».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП406078 Уникальный номер закупки 04-49-ЗД/020614-ОЗЦ Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос цен №04-49-ЗД/020614-ОЗЦ на право заключения договора на «Поставка товаров для собственных нужд. Бумажная продукция, канцелярские товары, бытовая химия и хозяйственные товары» для нужд филиал ЭНЕКС (ОАО) «Ростовсетьэнергопроект». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 04-49-ЗД/020614-ОЗЦ

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