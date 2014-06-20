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Номер извещения
ГП406078
Уникальный номер закупки
04-49-ЗД/020614-ОЗЦ
Наименование закупки
Открытый запрос цен №04-49-ЗД/020614-ОЗЦ на право заключения договора на «Поставка товаров для собственных нужд. Бумажная продукция, канцелярские товары, бытовая химия и хозяйственные товары» для нужд филиал ЭНЕКС (ОАО) «Ростовсетьэнергопроект».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах
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ПОСТАВКА БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 15:00 GMT +320.06.2014 15:0020.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406078Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2014 15:0020.06.2014 15:0020.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406078Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 15:00 GMT +320.06.2014 15:0020.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406078Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2014 15:0020.06.2014 15:0020.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406078Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
51.47.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ХИМИИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 15:00 GMT +320.06.2014 15:0020.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406078Дата и время окончания срока приема заявок ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ХИМИИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2014 15:0020.06.2014 15:0020.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406078Дата и время вскрытия заявок ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ХИМИИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПОСТАВКА БЫТОВОЙ ХИМИИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
52.48.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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