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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП406077
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка пластиковых держателей для воблеров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Почтовый адрес
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Контактный телефон
+7 495 676-14-71
Факс
+7 495 783-60-83
Адрес электронной почты
kolcovai@mmkom
Ф.И.О. контактного лица
Кольцова Ирина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пластиковых держателей для воблеров.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 10:00 GMT +316.06.2014 10:0016.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластиковых держателей для воблеров. Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2014 10:0016.06.2014 10:0016.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406077Дата и время вскрытия заявок Поставка пластиковых держателей для воблеров. Москва
Подведение итогов не позднее
17.06.2014 17:0017.06.2014 17:0017.06.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406077Подведение итогов не позднее Поставка пластиковых держателей для воблеров. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пластиковых держателей для воблеров.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад покупателя. г. Москва, ул. Талалихина, 41, стр. 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Микояновский мясокомбинат
Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат
Адрес местонахождения
109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14
Отсутствуют
D
Документация лота
Кол-во: 1000
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