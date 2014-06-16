Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка пластиковых держателей для воблеров

    Закупка пластиковых держателей для воблеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2014 10:0016.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластиковых держателей для воблеров. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406077

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пластиковых держателей для воблеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Фото с образцом

    Договор поставки

    Перечень документов для заключения договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Микояновский Мясокомбинат
    Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат

    Юридический адрес

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Почтовый адрес

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Контактный телефон

    +7 495 676-14-71

    Факс

    +7 495 783-60-83

    Адрес электронной почты

    kolcovai@mmkom

    Ф.И.О. контактного лица

    Кольцова Ирина Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    мясо

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка пластиковых держателей для воблеров.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 10:00 GMT +316.06.2014 10:0016.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластиковых держателей для воблеров. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2014 10:0016.06.2014 10:0016.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406077Дата и время вскрытия заявок Поставка пластиковых держателей для воблеров. Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.06.2014 17:0017.06.2014 17:0017.06.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406077Подведение итогов не позднее Поставка пластиковых держателей для воблеров. Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    17.06.201417.06.2014 17:0017.06.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406077Подведение итогов не позднее Поставка пластиковых держателей для воблеров. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пластиковых держателей для воблеров.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1000 штук

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад покупателя. г. Москва, ул. Талалихина, 41, стр. 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка 30 банковских дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Микояновский мясокомбинат
    Все закупки и тендеры ЗАО Микояновский мясокомбинат

    Адрес местонахождения

    109316, Москва, Москва, Москва, Талалихина, 41, стр. 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Проект типовой спецификации

    19.01.2017

    Договор поставки

    28.09.2016

    Перечень документов для заключения договора

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластиковый держатель для воблера. С двух сторон пластиковой полоски расположен скотч для крепления к воблеру с одной стороны и для крепления к полке в магазине с другой."

    Кол-во: 1000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014221
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд филиалов АО "Газпромнефть-Аэро"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к топливозаправщикам на базе Volvo для нужд...
    593549
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП201656
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно №1-14. В лоте обязательна подача коммерческого по каждой позиции.
    Кабельная продукция. Срок действия коммерческого предложение мин.120 дней. Итоги подводятся по...
    542500
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:55(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080731
    Камера Тепла-влаги-холода (ТВХ)
    Камера Тепла-влаги-холода (ТВХ)
    593504
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    838 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211080735
    Поставка одноразовой посуды
    Поставка одноразовой посуды
    593539
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    432 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080726
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (7)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593542
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 881 753
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211057336
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной...
    590010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 049 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014220
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Песчано-Уметского ПХГ №№ 19-бис, 142; Елшано-Курдюмское ПХГ - №№ 225, 230, 321, 351, 352, 388, 398, 378, 418, 368, 337; Степновское ПХГ - № 313
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Песчано-Уметского...
    593541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    469 939 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить