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Номер извещения
ГП406073
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: ОПС Чайковский 617761 Чайковского почтамта, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, д.14.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
131000, Москва, , Москва, Варшавское шоссе , 37
Почтовый адрес
614096, Пермский край, , Пермь, Ленина, 68
Контактный телефон
+7 342 210-17-14
Факс
+7 342 268-50-69
Адрес электронной почты
t.gorbunova@permpost.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Татьяна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Пермь ул, Ленина 68
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УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: ОПС Чайковский 617761 Чайковского почтамта, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, д.14.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201420.06.2014 09:0020.06.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406073Подведение итогов не позднее УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: ОПС Чайковский 617761 Чайковского почтамта, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, д.14. Пермь ул, Ленина 68
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: ОПС Чайковский 617761 Чайковского почтамта, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. 40 лет Октября, д.14.
Начальная цена
244 586,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
Все закупки и тендеры УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
Адрес местонахождения
131000, Москва, , Москва, Варшавское шоссе , 37
614096, Пермский край, , Пермь, Ленина, 68
Наименование заказчика
УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
Все закупки и тендеры УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
Адрес местонахождения
131000, Москва, , Москва, Варшавское шоссе , 37
614096, Пермский край, , Пермь, Ленина, 68
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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