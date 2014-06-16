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    Главная / Торги / Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: Ремонтная зона АТБ, расположенная по адресу: 614025 г. Пермь, ул. Пихтовая, д.47.

    Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: Ремонтная зона АТБ, расположенная по адресу: 614025 г. Пермь, ул. Пихтовая, д.47.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2014 16:0016.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406070Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: Ремонтная зона АТБ, расположенная по адресу: 614025 г. Пермь, ул. Пихтовая, д.47. Пермь ул, Ленина 68Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406070

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: Ремонтная зона АТБ, расположенная по адресу: 614025 г. Пермь, ул. Пихтовая, д.47.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение, Проект договора, Тех задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Управление федеральной почтовой связи Пермского края- филиал ФГУП Почта России
    Все закупки и тендеры УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России

    Юридический адрес

    131000, Москва, , Москва, Варшавское шоссе , 37

    Почтовый адрес

    614096, Пермский край, , Пермь, Ленина, 68

    Контактный телефон

    +7 342 210-17-14

    Факс

    +7 342 268-50-69

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@permpost.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь ул, Ленина 68

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: Ремонтная зона АТБ, расположенная по адресу: 614025 г. Пермь, ул. Пихтовая, д.47.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.06.201420.06.2014 09:0020.06.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406070Подведение итогов не позднее Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: Ремонтная зона АТБ, расположенная по адресу: 614025 г. Пермь, ул. Пихтовая, д.47. Пермь ул, Ленина 68

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтно-строительных работ по замене окон на объекте УФПС Пермского края – филиал ФГПУ «Почта России»: Ремонтная зона АТБ, расположенная по адресу: 614025 г. Пермь, ул. Пихтовая, д.47.

    Начальная цена

    225 973,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Управление федеральной почтовой связи Пермского края- филиал ФГУП Почта России»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
    Все закупки и тендеры УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России

    Адрес местонахождения

    131000, Москва, , Москва, Варшавское шоссе , 37

    614096, Пермский край, , Пермь, Ленина, 68

    Наименование заказчика

    УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России
    Все закупки и тендеры УФПС Пермского края -филиал ФГУП Почта России

    Адрес местонахождения

    131000, Москва, , Москва, Варшавское шоссе , 37

    614096, Пермский край, , Пермь, Ленина, 68

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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