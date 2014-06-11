Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: DAP Поставка в пунктеУсловия оплаты: по факту (в днях) - АВАНС 0/0% 60 ДНЕЙСроки поставки: поставка по графику согласно графика по каждой позицииТребуется сертификат соответствияДополнительные требования к поставке: 1. Допускается отклонение от номинальной длины +/- 10% 2. Товар выпущен в 2014г. 3. Поставка согласно графика по каждой позицииГарантийный срок: с момента ввода в эксплуатацию 6 месяцев со дня отгрузки 12 месяцев