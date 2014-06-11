КО №1156/КО - Поставка труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана для капитального ремонта участка магистральных тепловых сетей в ТК-18 для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»