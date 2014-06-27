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Номер извещения
ГП406060
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка стрейч-плёнки и скотча
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394019, Воронежская область, , Воронеж, Торпедо, 43
Почтовый адрес
394019, Воронежская область, , Воронеж, Торпедо, 43
Контактный телефон
+7 473 228-23-02 доб. 2282126
Факс
+7 473 228-23-02
Адрес электронной почты
ShishkinA@angstrem.net
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Алексей Иванович, Литовченко Татьяна Николаевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка стрейч плёнки и скотча
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2014 12:30 GMT +327.06.2014 12:3027.06.2014 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406060Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стрейч плёнки и скотчаВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2014 12:3027.06.2014 12:3027.06.2014 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406060Дата и время вскрытия заявок Закупка стрейч плёнки и скотчаВоронеж
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стрейч плёнки и скотча
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документа "Требования к закупкам"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ВоронежРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПК «Ангстрем»
Все закупки и тендеры ПК «Ангстрем»
Адрес местонахождения
394019, Воронежская область, , Воронеж, Торпедо, 43
Отсутствуют
25.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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